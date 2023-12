Cet évènement est passé Marché du Mont-Dore Place Charles de Gaulle Mont-Dore Catégories d’Évènement: Mont Dore

Puy-de-Dôme Marché du Mont-Dore Place Charles de Gaulle Mont-Dore, 5 janvier 2023, Mont-Dore. Mont-Dore Puy-de-Dôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-05 07:00:00

fin : 2023-01-05 13:00:00 Venez rencontrer les commerçants pour trouver : produits régionaux, artisanat, vêtements, souvenirs ….

Place Charles de Gaulle

Mont-Dore 63240 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme du Massif du Sancy

