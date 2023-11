Marché de Noël Place Charles de Gaulle Le Dorat, 16 décembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

De nombreux producteurs et artisans seront présents pour vous faire découvrir leurs bons et beaux produits pour agrémenter votre table de fête ou pour faire plaisir à vos proches. Des animations pour les enfants sont prévues et le Père Noël sera bien entendu de la partie. Le cinéma du Dorat propose le film de la séance de 14h à 1€ pour les moins de 14 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place Charles de Gaulle

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Numerous producers and artisans will be on hand to show you their fine products to decorate your festive table or to please your loved ones. There will also be entertainment for children, and of course Santa Claus will be on hand. Le Dorat cinema is offering the film at 2pm at 1? for children under 14.

Un gran número de productores y artesanos estarán a su disposición para mostrarle sus magníficos productos con los que decorar su mesa festiva o deleitar a sus seres queridos. También habrá animación infantil y, por supuesto, Papá Noel. El cine de Le Dorat ofrece la película a las 14h a 1? para los menores de 14 años.

Zahlreiche Produzenten und Handwerker werden anwesend sein, um Ihnen ihre guten und schönen Produkte vorzustellen, mit denen Sie Ihre Festtagstafel schmücken oder Ihren Lieben eine Freude machen können. Für Kinder ist ein Unterhaltungsprogramm vorgesehen, und der Weihnachtsmann ist natürlich auch dabei. Das Kino von Le Dorat bietet den Film der 14-Uhr-Vorstellung für Kinder unter 14 Jahren zum Preis von 1? an.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pays du Haut Limousin