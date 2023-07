Festival du Haut Limousin – Musique de nuit à la lueur de lanternes Place Charles De Gaulle Le Dorat, 2 août 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Guidés par la lueur de nos lanternes, nous sillonnons les ruelles du Dorat pour écouter parfois nichés dans des lieux insolites, les musiciens de l’ensemble ActeSix faire résonner les pierres séculaires de la cité médiévale..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

Place Charles De Gaulle

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided by the glow of our lanterns, we make our way through the narrow streets of Le Dorat to listen to the musicians of the ActeSix ensemble, sometimes tucked away in unusual places, making the centuries-old stones of the medieval town resound.

Guiados por la luz de nuestras linternas, nos abrimos paso por las callejuelas de Le Dorat, a veces enclavadas en lugares insólitos, para escuchar a los músicos del conjunto ActeSix hacer resonar las piedras centenarias de la ciudad medieval.

Geleitet vom Schein unserer Laternen durchstreifen wir die Gassen von Le Dorat, um manchmal an ungewöhnlichen Orten den Musikern des Ensembles ActeSix zuzuhören, die die jahrhundertealten Steine der mittelalterlichen Stadt zum Klingen bringen.

