Marché de producteurs de Pays Place Charles de Gaulle Hagetmau, 13 juillet 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Les Marchés de producteurs de Pays, ce sont de délicieux produits issus d’exploitations agricoles proches, des produits de saison de qualité mais aussi un contact privilégié avec vos producteurs ! Rendez-vous le jeudi 13 juillet, Place du Général de Gaulle à Hagetmau ..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Marchés de producteurs de Pays (local farmers’ markets) offer delicious products from local farms, quality seasonal produce and privileged contact with your producers! See you on Thursday July 13, Place du Général de Gaulle, Hagetmau.

Los Marchés de producteurs de Pays (mercados de productores locales) ofrecen deliciosos productos de las granjas locales, productos de temporada de calidad y la oportunidad de conocer a sus productores locales Nos vemos el jueves 13 de julio en la Place du Général de Gaulle, Hagetmau.

Auf den Märkten der Landwirte finden Sie köstliche Produkte aus nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieben, saisonale Qualitätsprodukte, aber auch einen besonderen Kontakt zu Ihren Erzeugern! Treffpunkt: Donnerstag, 13. Juli, Place du Général de Gaulle in Hagetmau .

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Chalosse Tursan