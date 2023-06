Scène ouverte musique actuelle Place Charles de Gaulle Étréchy Étréchy Catégories d’Évènement: Essonne

Étréchy Scène ouverte musique actuelle Place Charles de Gaulle Étréchy, 21 juin 2023, Étréchy. Scène ouverte musique actuelle Mercredi 21 juin, 18h00 Place Charles de Gaulle La fête de la musique est de retour à Étréchy pour une nouvelle édition !

Elle débutera par une scène ouverte et un concert des élèves du conservatoire.

Tout au long de la soirée, différents groupes locaux couvrant une grande variété de genres animerons la ville.

Les commerçants d’Étréchy vous proposeront de quoi vous restaurer.

Rejoignez-nous pour démarrer l’été en musique ! Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 91580 Etrechy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

