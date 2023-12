MARCHÉ HEBDOMADAIRE A DURTAL Place Charles de Gaulle Durtal, 1 janvier 2024, Durtal.

Durtal Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:30:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Venez faire un tour au marché de Durtal.

De bons produits, des commerçants à votre écoute, un moment agréable : autant de raisons d’aller au marché ! Tous les mardis de 8h30 à 12h30, le marché hebdomadaire de Durtal joint l’utile à l’agréable en déployant ses étals au pied du Château. Fruits et légumes, viande et charcuterie… une gamme de produits frais et variés attend les clients. De quoi remplir leur frigo et leurs placards en toute convivialité.

Place Charles de Gaulle

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



