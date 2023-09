Fête Foraine de Cahors Place Charles-de-Gaulle Cahors, 21 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Des manèges pour les petits, pour les plus grands, auto tamponneuses, manèges à sensation, palais des glace, palais du rire, tir à la carabine, pince peluches, jeux divers, pêche aux canards, jeux de casino, stands de friandises, churros et barbe à papa….

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . EUR.

Place Charles-de-Gaulle

Cahors 46000 Lot Occitanie



Rides for young and old, bumper cars, thrill rides, ice palaces, laughter palaces, rifle shooting, cuddly toy clamps, various games, duck fishing, casino games, candy stalls, churros and cotton candy…

Atracciones para grandes y pequeños, coches de choque, atracciones emocionantes, palacios de hielo, palacios de la risa, tiro con carabina, garras de peluche, juegos varios, pesca de patos, juegos de casino, puestos de chucherías, churros y algodón de azúcar…

Karussells für die Kleinen, für die Größeren, Autoscooter, Sensationskarussells, Eispalast, Lachpalast, Gewehrschießen, Plüschtierklemme, verschiedene Spiele, Entenangeln, Kasinospiele, Süßigkeitenstände, Churros und Zuckerwatte…

