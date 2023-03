VISITE ÉCLAIR LES ÎLOTS 1-2-3-4 place charles de gaulle Cagnes-sur-Mer Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

VISITE ÉCLAIR LES ÎLOTS 1-2-3-4

Vendredi 14 avril 2023, 11h00
place charles de gaulle
4.50€

Les îlots 1-2-3-4 sont édifiés sur l'un des axes majeurs du plan d'urbanisme, reliant les immeubles du Front de Mer au marché central. Conçu par le trio d'architectes Ferret-Morisseau-Simon, cet ensemble représentatif de la première phase de reconstruction de Royan se caractérise par des choix de composition et une esthétique hérités des années 1930.

