Du bleu en hiver: Carte blanche avec Thomas de Pourquery & Sylvain Danie (Médiathèque) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 3 février 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 13:00:00

Un duo sax et basse pour un set surprise, tendance joyeusement cosmique.

A 11h. Gratuit

Durée : 1h | En partenariat avec la Médiathèque de Brive.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Brive Tourisme