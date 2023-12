Exposition: Caroline Dessauve Retrospective (Médiathèque centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 3 janvier 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 13:30:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Caroline Dessauve a le plaisir de vous convier à son exposition »Rétrospective » du 3 au 27 janvier 2024.

Elle présentera des photographies, des peintures et des techniques mixtes.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

Caroline Dessauve a le plaisir de vous convier à son exposition »Rétrospective » du 3 au 27 janvier 2024.

Elle présentera des photographies, des peintures et des techniques mixtes.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Caroline Dessauve a le plaisir de vous convier à son exposition »Rétrospective » du 3 au 27 janvier 2024.

Elle présentera des photographies, des peintures et des techniques mixtes.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

EUR.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Brive Tourisme