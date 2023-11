Noël à Brive: Caravane de contes pour enfants Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 27 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

« Capucine », caravane de contes pour enfants de 14h à 17h30..

2023-12-27 fin : 2023-12-29 17:30:00. .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« Capucine », storytelling caravan for children from 2pm to 5:30pm.

« Capucine », caravana de cuentacuentos para niños de 14.00 a 17.30 h.

« Capucine », Karawane mit Märchen für Kinder von 14:00 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-12 par Brive Tourisme