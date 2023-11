Atelier créatif: Création d’une carte de voeux (Médiathèque du centre-ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 23 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

ATELIER CRÉATIF – CRÉATION D’UNE CARTE DE VOEUX

A 10h30. 2-7 ans. Renseignements au 05 55 18 17 50..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



CREATIVE WORKSHOP ? CREATING A GREETINGS CARD

At 10:30 am. ages 2-7. Information on 05 55 18 17 50.

TALLER CREATIVO ? CREACIÓN DE UNA TARJETA DE FELICITACIÓN

A las 10.30 h. de 2 a 7 años. Información en el 05 55 18 17 50.

KREATIVER WORKSHOP ? ERSTELLUNG EINER GRUSSKARTE

10.30 Uhr. 2-7 Jahre. Informationen unter 05 55 18 17 50.

