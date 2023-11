Noël à Brive: Déambulation musicale LA LOCOMOTIVE DE NOËL Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 23 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Déambulation musicale avec LA LOCOMOTIVE DE NOËL dans le centre-ville de Brive.

De 14h à 18h..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Musical stroll with LA LOCOMOTIVE DE NOËL in downtown Brive.

From 2pm to 6pm.

Paseo musical con LA LOCOMOTIVE DE NOËL en el centro de Brive.

De 14:00 a 18:00 h.

Musikalischer Umzug mit LA LOCOMOTIVE DE NOËLL durch die Innenstadt von Brive.

Von 14h bis 18h.

