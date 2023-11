Noël à Brive: DJ Set Guest RIVO Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 22 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

DJ Set Guest RIVO de 20h à 23h sur le balcon de la Médiathèque de Brive..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 23:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



DJ Set Guest RIVO from 8pm to 11pm on the balcony of Brive Médiathèque.

DJ Set Invitado RIVO de 20:00 a 23:00 en el balcón de la Médiathèque de Brive.

DJ-Set Guest RIVO von 20.00 bis 23.00 Uhr auf dem Balkon der Mediathek in Brive.

