Rencontre avec Joël Polomski (médiathèque du centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 4 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Rencontre avec Joël Polomski, auteur de BD, en partenariat avec le salon du livre préhistorique.

A 15h. Entrée libre. Infos: 05 55 18 17 50..

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meeting with Joël Polomski, comic book author, in partnership with the Salon du Livre Préhistorique.

At 3pm. Free admission. Info: 05 55 18 17 50.

Encuentro con Joël Polomski, autor de cómics, en colaboración con el Salon du Livre Préhistorique.

A las 15.00 h. Entrada gratuita. Información: 05 55 18 17 50.

Treffen mit Joël Polomski, Comic-Autor, in Zusammenarbeit mit dem Salon du livre préhistorique.

15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos: 05 55 18 17 50.

