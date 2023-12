Regroupement Décomplexé de Vulgarisation (Médiathèque du centre-ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 14 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 18:00:00

fin : 2023-12-14 19:00:00

Le Regroupement Décomplexé de Vulgarisation réuni au sein du secteur Musique et Cinéma de la médiathèque les amoureux(ses) du son et de l’image.

Ce « club » est un moment d’écoute et d’échanges ouvert à tous.

Un jeudi par mois à 18h, les discothécaires abordent un thème précis autour duquel les participants échangent. Exemples de thème abordé : Les reprises les plus réussies ou improbables ; Les one shot (disque unique devenu culte) ; La musique et la littérature ; Les films les plus déroutants, les tournages maudits, etc.

A 18h. Vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès des discothécaires ou au 05 55 18 17 67..

Le Regroupement Décomplexé de Vulgarisation réuni au sein du secteur Musique et Cinéma de la médiathèque les amoureux(ses) du son et de l’image.

Ce « club » est un moment d’écoute et d’échanges ouvert à tous.

Un jeudi par mois à 18h, les discothécaires abordent un thème précis autour duquel les participants échangent. Exemples de thème abordé : Les reprises les plus réussies ou improbables ; Les one shot (disque unique devenu culte) ; La musique et la littérature ; Les films les plus déroutants, les tournages maudits, etc.

A 18h. Vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès des discothécaires ou au 05 55 18 17 67.

Le Regroupement Décomplexé de Vulgarisation réuni au sein du secteur Musique et Cinéma de la médiathèque les amoureux(ses) du son et de l’image.

Ce « club » est un moment d’écoute et d’échanges ouvert à tous.

Un jeudi par mois à 18h, les discothécaires abordent un thème précis autour duquel les participants échangent. Exemples de thème abordé : Les reprises les plus réussies ou improbables ; Les one shot (disque unique devenu culte) ; La musique et la littérature ; Les films les plus déroutants, les tournages maudits, etc.

A 18h. Vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès des discothécaires ou au 05 55 18 17 67.

EUR.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Brive Tourisme