Marché de Noël de Brive Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 8 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Venez découvrir le marché gourmand de Brive composé de 7 chalets de restauration. Vin chaud, gourmandises salées et sucrées, burgers ou encore fromages sont vos meilleurs alliés pour une pause bien méritée.

Du 8 décembre au 7 janvier..

2023-12-08 fin : 2024-01-07 20:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Brive’s gourmet market, with its 7 catering chalets. Mulled wine, sweet and savoury treats, burgers and cheeses are your best allies for a well-deserved break.

From December 8 to January 7.

Venga a descubrir el mercado gastronómico de Brive, compuesto por 7 chalés de restauración. Vino caliente, delicias dulces y saladas, hamburguesas y quesos serán sus mejores aliados para un merecido descanso.

Del 8 de diciembre al 7 de enero.

Entdecken Sie den Gourmetmarkt von Brive, der aus sieben Imbisshütten besteht. Glühwein, süße und herzhafte Leckereien, Burger oder auch Käse sind Ihre besten Verbündeten für eine wohlverdiente Pause.

Vom 8. Dezember bis zum 7. Januar.

Mise à jour le 2023-10-20 par Brive Tourisme