Noël à Brive: Animation musicale sur le marché de Noël Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 8 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Animation musicale sur le marché de Noël Place Charles de Gaulle.

A 20h..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment at the Place Charles de Gaulle Christmas market.

At 8pm.

Animación musical en el mercado navideño de la plaza Charles de Gaulle.

20.00 h.

Musikalische Unterhaltung auf dem Weihnachtsmarkt Place Charles de Gaulle.

20 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-12 par Brive Tourisme