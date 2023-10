Grande parade de Noël Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 8 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

De nombreux artistes costumés accompagneront le Père Noël pour son arrivée dans la ville. Un spectacle qui devrait vous en mettre plein les yeux ! Le départ est prévu à 19h..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A host of costumed performers will accompany Santa as he arrives in town. It’s sure to be an eye-popping spectacle! Departure at 7pm.

Una multitud de artistas disfrazados acompañarán a Papá Noel en su llegada a la ciudad. Sin duda, será un espectáculo impresionante La salida es a las 19.00 horas.

Zahlreiche kostümierte Künstler werden den Weihnachtsmann bei seiner Ankunft in der Stadt begleiten. Ein Spektakel, das Ihnen die Augen öffnen dürfte! Die Abfahrt ist für 19 Uhr geplant.

Mise à jour le 2023-10-20 par Brive Tourisme