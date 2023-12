La ronde des tout petits (Médiathèque du centre-ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

De 6 mois à 3 ans. Sur inscription.

A 10h et 10h30. Infos: 05 55 18 17 50..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 6 months to 3 years. Registration required.

At 10 am and 10:30 am. Info: 05 55 18 17 50.

De 6 meses a 3 años. Inscripción obligatoria.

A las 10 h y a las 10.30 h. Información: 05 55 18 17 50.

Von 6 Monaten bis 3 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Um 10 Uhr und 10:30 Uhr. Infos: 05 55 18 17 50.

Mise à jour le 2023-11-28 par Brive Tourisme