Noël à Brive: Calendrier de l’Avent du Conservatoire Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Du 1er au 23 décembre: Calendrier de l’avent du Conservatoire. Chaque jour, le Conservatoire propose une prestation artistique de 15 à 20 minutes dans un lieu différent de la ville. Vous pourrez retrouver les élèves des classes de musique, danse et théâtre qui se produiront dans des lieux tels que les foyers logements de la Ville, les centres socio-culturels, les Restos du cœur, l’Hôpital, les établissements scolaires, les lieux culturels de la ville, le stadium, la Halle Gaillarde, le marché de Noël. La plupart des interventions sont pensées comme un cadeau offert à un public que l’on va rencontrer dans «son» lieu. Les autres sont proposées dans des lieux publics ouverts à tous. Cette année, l’École Municipale d’Art participera au Calendrier de l’avent du Conservatoire sur quelques dates en offrant des productions d’élèves.

Suivez le Conservatoire chaque jour sur Instagram pour ouvrir.

2023-12-01 fin : 2023-12-23 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



December 1 to 23: Conservatoire Advent Calendar. Each day, the Conservatoire presents a 15-20 minute performance at a different venue in the city. Students from the music, dance and theater classes will be performing in venues such as the town?s residential homes, socio-cultural centers, Restos du c?ur, the hospital, schools, the town?s cultural venues, the stadium, Halle Gaillarde and the Christmas market. Most of our performances are conceived as a gift offered to an audience that we meet in « our » venue. Others are offered in public places open to all. This year, the École Municipale d?Art will be taking part in the Conservatoire?s Advent Calendar on a number of dates, offering student productions.

Follow the Conservatoire every day on Instagram to open an advent calendar

Del 1 al 23 de diciembre: Calendario de Adviento del Conservatorio. Cada día, el Conservatorio ofrece una actuación de 15 a 20 minutos en un lugar diferente de la ciudad. Los alumnos de las clases de música, danza y teatro del Conservatorio actuarán en residencias, centros sociales y culturales, los Restos du Cœur, el hospital, los colegios, los espacios culturales de la ciudad, el estadio, la Halle Gaillarde y el mercado de Navidad. La mayoría de nuestras actuaciones están concebidas como un regalo para un público que encontramos en « nuestro » local. Otras se representan en lugares públicos abiertos a todos. Este año, la École Municipale d’Art participará en el Calendario de Adviento del Conservatorio en varias fechas, ofreciendo producciones de estudiantes.

Siga al Conservatorio todos los días en Instagram para abrir el calendario de adviento

1. bis 23. Dezember: Adventskalender des Konservatoriums. Jeden Tag bietet das Konservatorium eine 15- bis 20-minütige künstlerische Darbietung an einem anderen Ort in der Stadt an. Sie können die Schüler der Musik-, Tanz- und Theaterklassen an Orten wie Wohnheimen der Stadt, soziokulturellen Zentren, den Restos du c?ur, dem Krankenhaus, Schulen, kulturellen Einrichtungen der Stadt, dem Stadion, der Halle Gaillarde und dem Weihnachtsmarkt antreffen. Die meisten Auftritte sind als Geschenk an ein Publikum gedacht, das man an « seinem » Ort treffen wird. Die anderen finden an öffentlichen Orten statt, die für alle zugänglich sind. In diesem Jahr wird sich die Städtische Kunstschule an einigen Terminen mit Schülerproduktionen am Adventskalender des Konservatoriums beteiligen.

Folgen Sie dem Konservatorium täglich auf Instagram, um es zu öffnen

Mise à jour le 2023-11-27 par Brive Tourisme