Festival mois du doc: « The Last Hillbilly » (Médiathèque) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 23 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

The Last Hillbilly est le portrait d’une famille hillbilly à travers les mots d’un des leurs, qui en a écrit et interprété la voix-off. Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe y mêlent l’observation documentaire à l’évocation d’un monde intérieur étonnant, témoin d’un monde en train de disparaître.

A 17h. Durée : 80 mn..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 18:15:00. .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Last Hillbilly is the portrait of a hillbilly family through the words of one of their own, who wrote and performed the voiceover. Diane Sara Bouzgarrou and Thomas Jenkoe combine documentary observation with the evocation of an astonishing inner world, witness to a world that is disappearing.

At 5pm. Running time: 80 min.

The Last Hillbilly es el retrato de una familia de montañeses a través de las palabras de uno de los suyos, que escribió e interpretó la voz en off. Diane Sara Bouzgarrou y Thomas Jenkoe combinan la observación documental con la evocación de un asombroso mundo interior, testigo de un mundo que está desapareciendo.

A las 17h. Duración: 80 minutos.

The Last Hillbilly ist das Porträt einer Hillbilly-Familie durch die Worte eines ihrer Mitglieder, der das Voice-over geschrieben und interpretiert hat. Diane Sara Bouzgarrou und Thomas Jenkoe verbinden dokumentarische Beobachtungen mit der Beschwörung einer erstaunlichen inneren Welt, die von einer Welt zeugt, die im Begriff ist zu verschwinden.

17 Uhr. Dauer: 80 Minuten.

