La ronde des histoires spéciale Geoffroy de Pennart et Laurent Audoin (Médiathèque du centre-ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 18 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Animée par les bibliothécaires contes et lectures.

A 10h30. Gratuit. Renseignements au 05 55 18 17 50.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hosted by librarians, storytelling and readings.

At 10:30 am. Free admission. Information: 05 55 18 17 50

Organizado por los bibliotecarios de cuentos y lectura.

A las 10.30 h. Entrada gratuita. Información en el 05 55 18 17 50

Animiert von den Bibliothekarinnen Märchen und Lesungen.

10.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen unter 05 55 18 17 50

