Foire du livre 2023: Book club avec avec le blogueur @livraisonsdemots alias François Coune (Médiathèque centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 12 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

François Coune, plus souvent appelé le livreur de mots, est l’influenceur littéraire et culturel belge derrière la page Instagram @livraisondemots. Lors de ce Book club, il donne la parole à une poignée de lectrices et lecteurs qui viennent échanger avec lui sur leurs coups de coeur.

A 10h30. Réservations: 05 55 18 17 50..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



François Coune, better known as le livreur de mots, is the Belgian literary and cultural influencer behind the Instagram page @livraisondemots. In this Book Club, he invites a handful of readers to share their favorite books with him.

At 10:30 am. Bookings: 05 55 18 17 50.

François Coune, más conocido como le livreur de mots, es el influencer literario y cultural belga detrás de la página de Instagram @livraisondemots. En este Club de Lectura, dará la palabra a un puñado de lectores para que comenten con él sus libros favoritos.

A las 10.30 h. Reservas: 05 55 18 17 50.

François Coune, besser bekannt als le livreur de mots, ist der belgische Literatur- und Kulturinfluencer hinter der Instagram-Seite @livraisondemots. In diesem Book Club lässt er eine Handvoll Leserinnen und Leser zu Wort kommen, die sich mit ihm über ihre Favoriten austauschen.

Um 10:30 Uhr. Reservierungen: 05 55 18 17 50.

Mise à jour le 2023-10-31 par Brive Tourisme