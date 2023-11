Foire du livre 2023: Rencontre avec Didier van Cauwelaert (Médiathèque centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 11 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Lieu naturel de rencontres entre les lecteurs et les écrivains, les médiathèques de Brive proposent tout au long de l’année des activités en lien avec le livre : ateliers, conférences, expositions, rencontres… Et, pendant la Foire du livre, des Conversations particulières.

Le principe est simple : offrir en parallèle de l’effervescence régnant Halle Brassens et aux Trois provinces, une heure au calme, pour échanger en toute intimité avec un de vos écrivains préférés.

A 11h. Réservation au 05 55 18 17 50..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A natural meeting place for readers and writers, Brive?s media libraries offer book-related activities throughout the year: workshops, conferences, exhibitions, meetings? And, during the Book Fair, special Conversations.

The idea is simple: to offer, alongside the hustle and bustle of Halle Brassens and Les Trois Provinces, a quiet hour of intimate conversation with one of your favorite writers.

At 11am. Reservations on 05 55 18 17 50.

Lugar de encuentro natural para lectores y escritores, las mediatecas de Brive ofrecen actividades relacionadas con el libro a lo largo de todo el año: talleres, conferencias, exposiciones, encuentros? Y, durante la Feria del Libro, Conversaciones especiales.

La idea es sencilla: ofrecer una hora tranquila, junto al bullicio de Halle Brassens y Les Trois Provinces, para charlar íntimamente con uno de sus escritores favoritos.

A las 11h. Reservas en el 05 55 18 17 50.

Die Mediatheken von Brive sind ein natürlicher Ort der Begegnung zwischen Lesern und Schriftstellern und bieten das ganze Jahr über Aktivitäten rund um das Buch an: Workshops, Vorträge, Ausstellungen, Begegnungen? Während der Buchmesse werden außerdem besondere Gespräche angeboten.

Das Prinzip ist einfach: Neben dem Trubel in Halle Brassens und Trois provinces eine Stunde Ruhe, um sich in aller Intimität mit einem Ihrer Lieblingsschriftsteller auszutauschen.

Um 11 Uhr. Reservierung unter 05 55 18 17 50.

