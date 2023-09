Fête de la pomme Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 21 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Dès 10h, bar à cidre, pressoir de pommes, marché aux pommes (vente de tartes, jus, compotes). A partir de 12h, les restaurateurs des Tables Gaillardes ainsi que les restaurateurs qui le souhaitent, proposent un menu « saveur pomme ». A 14h : retour du traditionnel concours de la plus belle tarte aux pommes réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Remise des prix à 18h. Tout au long de la journée vous pourrez profiter de diverses animations gratuites : banda, manège, petit train de la pomme avec animation musicale qui promènera les passants dans le centre-ville au départ de la Collégiale, ateliers pédagogiques pour les petits et grands et découverte de variétés anciennes avec 2 associations. Et en exclusivité pour cette 7ème édition : Venez à la rencontre de la parade de Blanche Neige & les 7 nains et la sorcière à la pomme empoisonnée !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 10am, cider bar, apple press, apple market (sale of tarts, juices, compotes). From 12pm, the Tables Gaillardes restaurateurs, and any others who wish, offer an « apple-flavoured » menu. At 2pm: the traditional apple pie contest returns, reserved for children aged 6 to 12. Prizes awarded at 6pm. Throughout the day, you’ll be able to enjoy a variety of free activities: a banda, a merry-go-round, an apple train with musical entertainment that will take passers-by through the town center, starting at the Collegiate Church, educational workshops for young and old, and the discovery of old varieties with 2 associations. And exclusively for this 7th edition: Come and meet the parade of Snow White & the 7 dwarfs and the witch with the poisoned apple!

A partir de las 10 h, sidrería, lagar de manzanas, mercado de manzanas (tartas, zumos, compotas). A partir de las 12 h, los restauradores de Tables Gaillardes y otros restauradores ofrecerán un menú con sabor a manzana. A las 14:00: vuelve el tradicional concurso de la mejor tarta de manzana, reservado a los niños de 6 a 12 años. Entrega de premios a las 18:00 h. Durante todo el día, podrá disfrutar de numerosas actividades gratuitas: banda de música, tiovivo, tren de la manzana con animación musical que recorrerá el centro de la ciudad desde la Colegiata, talleres pedagógicos para grandes y pequeños y la posibilidad de descubrir variedades antiguas con 2 asociaciones. Y en exclusiva para esta 7ª edición: ¡Venga a conocer el desfile de Blancanieves y los 7 enanitos y a la bruja de la manzana envenenada!

Ab 10 Uhr: Cidre-Bar, Apfelpresse, Apfelmarkt (Verkauf von Kuchen, Saft, Kompott). Ab 12 Uhr bieten die Gastwirte der Tables Gaillardes sowie Gastwirte, die dies wünschen, ein Menü mit « Apfelgeschmack » an. Um 14 Uhr: Rückkehr des traditionellen Wettbewerbs um den schönsten Apfelkuchen, der für Kinder von 6 bis 12 Jahren reserviert ist. Preisverleihung um 18 Uhr. Den ganzen Tag über können Sie von verschiedenen kostenlosen Animationen profitieren: Banda, Karussell, kleiner Apfelzug mit musikalischer Unterhaltung, der die Passanten von der Stiftskirche aus durch das Stadtzentrum fährt, pädagogische Workshops für Groß und Klein und Entdeckung alter Sorten mit 2 Vereinen. Und exklusiv für diese 7. Ausgabe: Begegnen Sie der Parade von Schneewittchen & den 7 Zwergen und der Hexe mit dem vergifteten Apfel!

Mise à jour le 2023-09-26 par Brive Tourisme