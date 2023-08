Journées de la culture et du patrimoine: Conférence sur » La fête au Moyen-Âge (Médiathèque) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Par Philippe Mazaud de l’association la Tour Duranius. Samedi 16 septembre à 10h30. Entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By Philippe Mazaud of the Tour Duranius association. Saturday, September 16 at 10:30 am. Free admission.

A cargo de Philippe Mazaud, de la asociación Tour Duranius. Sábado 16 de septiembre a las 10.30 h. Entrada gratuita.

Von Philippe Mazaud vom Verein la Tour Duranius. Samstag, 16. September, um 10:30 Uhr. Freier Eintritt.

