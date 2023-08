Journées de la culture et du patrimoine: Visite libre de l’exposition temporaire « Voisin, voisines » (Médiathèque) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Des portraits authentiques et désuets dans une France ‘autrefois par Jean-Luc Leroy. Le 16 septembre de 10h à 12 et de 13h30 à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Authentic, old-fashioned portraits of a France of yesteryear by Jean-Luc Leroy. September 16, 10am to 12pm and 1:30pm to 6pm.

Auténticos retratos a la antigua de una Francia de antaño, por Jean-Luc Leroy. 16 de septiembre de 10.00 a 12.00 h. y de 13.30 a 18.00 h.

Authentische und veraltete Porträts in einem Frankreich ‘von früher’ von Jean-Luc Leroy. Am 16. September von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr.

