Journées de la culture et du patrimoine: Conférence sur les noms de familles en Corrèze (Médiathèque) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde

Corrèze Journées de la culture et du patrimoine: Conférence sur les noms de familles en Corrèze (Médiathèque) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Par Yves Lavalade. Samedi 16 septembre à 15h. Entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By Yves Lavalade. Saturday, September 16, 3pm. Free admission. Por Yves Lavalade. Sábado 16 de septiembre a las 15.00 h. Entrada gratuita. Von Yves Lavalade. Samstag, den 16. September um 15 Uhr. Freier Eintritt.

