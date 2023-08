Rencontre avec le lauréat du prix Mallarmé 2022 (médiathèque centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 9 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

La médiathèque vous propose de rencontrer le lauréat d’un des plus prestigieux prix littéraires, le prix Mallarmé 2022, Christophe Mahy, le samedi 9 septembre à 15h. L’auteur sera en résidence à Brive au mois de septembre et c’est à cette occasion qu’il rencontrera ses lecteurs..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00. EUR.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The media library invites you to meet the winner of one of the most prestigious literary prizes, the Prix Mallarmé 2022, Christophe Mahy, on Saturday September 9 at 3pm. The author will be in residence in Brive in September, during which time he will meet his readers.

La mediateca le invita a conocer al ganador de uno de los premios literarios más prestigiosos, el Prix Mallarmé 2022, Christophe Mahy, el sábado 9 de septiembre a las 15.00 horas. El autor residirá en Brive durante el mes de septiembre, tiempo durante el cual se encontrará con sus lectores.

Die Mediathek lädt Sie ein, den Gewinner eines der renommiertesten Literaturpreise, des Prix Mallarmé 2022, Christophe Mahy, am Samstag, den 9. September um 15 Uhr zu treffen. Der Autor wird sich im September in Brive aufhalten und bei dieser Gelegenheit wird er seine Leser treffen.

