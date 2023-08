Exposition: Voisins, voisines (Médiathèque centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 5 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Venez découvrir cette exposition photographique de Jean-Luc Leroy-Rojek. Ces photos proposent d’entrer chez des individus qui ont gardé une vie simple. « Chaque intérieur est un musée qui me raconte encore plus que des mots », explique le photographe. Du 5 au 23 septembre..

2023-09-05 fin : 2023-09-23 . EUR.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this photographic exhibition by Jean-Luc Leroy-Rojek. These photos invite you into the homes of people who have kept their lives simple. « Each interior is a museum that tells me more than words can, » explains the photographer. From September 5 to 23.

Venga a descubrir esta exposición fotográfica de Jean-Luc Leroy-Rojek. Estas fotos le invitan a entrar en los hogares de personas que han mantenido su vida sencilla. « Cada interior es un museo que me dice más que las palabras », explica el fotógrafo. Del 5 al 23 de septiembre.

Entdecken Sie diese Fotoausstellung von Jean-Luc Leroy-Rojek. Diese Fotos bieten einen Einblick in die Wohnungen von Menschen, die sich ein einfaches Leben bewahrt haben. « Jedes Interieur ist ein Museum, das mir mehr als Worte erzählt », erklärt der Fotograf. Vom 5. bis 23. September.

Mise à jour le 2023-08-21 par Brive Tourisme