Ateliers d’écriture (Médiathèque du centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 1 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Ces ateliers ont lieu tous les premiers vendredis du mois de 18h à 19h30 et sont animés par Maria-Christine Pailler.

Pas de besoin d’expérience pour se lancer « En début de séance, je présente des jeux d’écriture « remue-méninges » afin de dynamiser et d’entraîner le groupe par exemple des acrostiches, des cadavres exquis, des faux proverbes…) La deuxième partie de la séance (la plus longue) consiste en une proposition d’écriture qui peut être à partir d’un extrait d’un roman, d’une revue, une photographie, un souvenir, un film…)

Les séances seront proposées à 12€/personne. Renseignements et inscriptions auprès de Maria-Christine Pailler

06 80 81 38 20 ou maria.pailler@sfr.f.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 19:30:00. .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Estos talleres tienen lugar cada primer viernes de mes, de 18:00 a 19:30, y están dirigidos por Maria-Christine Pailler.

No se necesita experiencia previa para empezar: « Al principio de la sesión, introduzco algunos juegos de reflexión para poner en marcha al grupo e implicarlos, como la escritura de acrósticos, la escritura de cadáveres exquisitos, los proverbios simulados, etc. La segunda parte de la sesión (la más larga) consiste en una propuesta de escritura, que puede basarse en un fragmento de novela, de revista, de fotografía, de recuerdo, de película, etc.)

Las sesiones tienen un precio de 12 euros por persona. Información e inscripciones con Maria-Christine Pailler

06 80 81 38 20 o maria.pailler@sfr.f

Diese Workshops finden jeden ersten Freitag im Monat von 18:00 bis 19:30 Uhr statt und werden von Maria-Christine Pailler geleitet.

Zu Beginn der Sitzung stelle ich Schreibspiele vor, um die Gruppe zu dynamisieren und zu trainieren, z. B. Akrostichons, cadavres exquis, falsche Sprichwörter usw.) Der zweite Teil der Sitzung (der längste) besteht aus einem Schreibvorschlag, der auf einem Auszug aus einem Roman, einer Zeitschrift, einer Fotografie, einer Erinnerung, einem Film usw. basieren kann.)

Die Sitzungen werden zu einem Preis von 12 Euro pro Person angeboten. Informationen und Anmeldungen bei Maria-Christine Pailler

06 80 81 38 20 oder maria.pailler@sfr.f

