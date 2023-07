Partir en livre: La véritable légende du perroquet (Médiathèque du centre-ville) place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 8 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Spectacle par la Compagnie Ankréation. Une initiation ludique et poétique autour des couleurs, du voyage et des animaux. Depuis l’aube des temps, on murmure que les perroquets sont les gardiens d’un grand secret.

Un jour, un oiseau blanc aux idées noires rencontre un corbeau noir aux idées gaies. Le voilà parti à la rencontre d’autres animaux : une coccinelle rouge, un lion jaune et une baleine bleue qu’il devra sauver… Une folle épopée haute en couleurs : entre ciel et mer, savane et champ de coquelicots. Quant au secret des perroquets, il faudra ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur pour le découvrir… Un spectacle interactif et musical accompagné par des instruments live. Venez chanter avec nous !

Tout public à partir de 1 an / Durée 35 mn. A 10h30. Gratuit / Inscription obligatoire.

2023-07-08

place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Espectáculo de la Compagnie Ankréation. Una introducción lúdica y poética a los colores, los viajes y los animales. Desde la noche de los tiempos, se rumorea que los loros son los guardianes de un gran secreto.

Un día, un pájaro blanco con ideas negras conoce a un cuervo negro con ideas alegres. Entonces parte al encuentro de otros animales: una mariquita roja, un león amarillo y una ballena azul, a todos los cuales tiene que salvar.. Es una aventura salvaje y colorida, del cielo al mar, de la sabana al campo de amapolas. En cuanto al secreto de los loros, tendrá que abrir los ojos, los oídos y el corazón para descubrirlo? Un espectáculo musical interactivo acompañado de instrumentos en directo. ¡Ven a cantar!

Apto para todas las edades a partir de 1 año / Duración 35 min. A las 10.30 h. Gratuito / Inscripción obligatoria

Aufführung der Compagnie Ankréation. Eine spielerische und poetische Einführung in die Welt der Farben, der Reise und der Tiere. Seit Anbeginn der Zeit munkelt man, dass Papageien die Hüter eines großen Geheimnisses sind.

Eines Tages trifft ein weißer Vogel mit dunklen Gedanken auf einen schwarzen Raben mit fröhlichen Gedanken. Er macht sich auf den Weg, um andere Tiere zu treffen: einen roten Marienkäfer, einen gelben Löwen und einen blauen Wal, die er retten muss Eine verrückte, farbenfrohe Reise zwischen Himmel und Meer, Savanne und Mohnblumenfeld. Und um das Geheimnis der Papageien zu lüften, muss man Augen, Ohren und Herz öffnen? Ein interaktives und musikalisches Spektakel, das von Live-Instrumenten begleitet wird. Singen Sie mit uns!

Für alle ab 1 Jahr / Dauer 35 Min. Um 10:30 Uhr. Kostenlos / Anmeldung erforderlich

