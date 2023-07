Partir en livre: Exposition (médiathèque centre ville) Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde, 4 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Trois albums sont mis à l’honneur dans cette exposition présentant des originaux au crayon noir et crayons de couleur : « Ma Grande », un des albums les plus personnels de Sibylle Delacroix, ainsi que « Graines de Sable » et « L’heure de la sieste » qui évoquent tous deux les grandes vacances et le pouvoir de l’imaginaire. Vous pourrez également y découvrir des cahiers de recherches et de croquis et découvrir le travail préparatoire en amont de ces albums.

Du 4 au 29 juillet. Visite guidée de l’exposition et vernissage le 8 juillet à 16h30..

2023-07-04 fin : 2023-07-29 . .

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Lieu naturel de rencontres entre les lecteurs et les écrivains, les médiathèques de Brive proposent tout au long de l’année des activités en lien avec le livre : ateliers, conférences, expositions, rencontres… Cette année, elles deviennent à part entière un espace de la Foire du livre en accueillant des « Conversations particulières » entre un auteur et un public privilégié d’une vingtaine de personnes, sur inscription, autour de thématiques liées au monde littéraire. Conversation avec Paola PIGANI – Des orties et des hommes – Editions Liana Levi

En esta exposición se presentan tres álbumes, con originales en lápiz negro y de color: « Ma Grande », uno de los álbumes más personales de Sibylle Delacroix, así como « Graines de Sable » y « L’heure de la sieste », ambos evocan largas vacaciones y el poder de la imaginación. También podrá descubrir cuadernos de investigación y bocetos y conocer el trabajo preparatorio que hay detrás de estos álbumes.

Del 4 al 29 de julio. Visita guiada de la exposición e inauguración el 8 de julio a las 16.30 h.

Drei Alben werden in dieser Ausstellung mit Originalen in schwarzem Bleistift und Farbstiften geehrt: « Ma Grande », eines der persönlichsten Alben von Sibylle Delacroix, sowie « Graines de Sable » und « L’heure de la sieste », die beide von großen Ferien und der Macht der Fantasie erzählen. Sie können dort auch Recherche- und Skizzenbücher einsehen und die Vorarbeiten zu diesen Alben kennenlernen.

Vom 4. bis 29. Juli. Führung durch die Ausstellung und Vernissage am 8. Juli um 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme