Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-05 13:00:00

fin : 2024-09-05 13:30:00 Nouvelle activité à la médiathèque du centre-ville, des siestes contées au son de la voix d’Elisabeth Salesse. Venez avec votre tapis de sol ou couverture Nombre de places limité Réservez au 05 55 18 17 50 ou nelly.vedrine@brive.fr.

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

