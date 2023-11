Mobilisation contre la peine de mort Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Mobilisation contre la peine de mort
Jeudi 7 décembre, 19h00
Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville
Ramonville-Saint-Agne

Jeudi 7 décembre 2023, à partir de 19h à la mairie (pl. C.-de-Gaulle).

La commune organise, en collaboration avec le groupe du Sud-Est toulousain d’Amnesty International, des événements pour souligner son attachement à l’abolition de la peine de mort et à la renonciation à la violence.

Programme : Dépôt symbolique des bougies sur le parvis de la mairie.

Programme : Dépôt symbolique des bougies sur le parvis de la mairie.

Cérémonie en mairie : discours de M. le Maire et d'Amnesty International, suivis de lectures par les membres du Conseil des Jeunes et d'une projection de vidéos.

Amnesty International

