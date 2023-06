Food truck Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 9 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Vendredi 9 juin 2023 à partir de 18h30, place de la mairie.

Retransmission de la demi finale de Top 14 sur grand écran !

« Chez mon copain » et sa paëlla.

« Mi Ranchito » avec ses empanadas et tacos.

Animation musicale avec la fanfare d’Auzeville et le groupe Réménilhe.

En cas d’intempéries, l’événement sera annulé. Nous vous tiendrons informés. Merci de votre compréhension.

Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne

2023-06-09T18:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:30:00+02:00

