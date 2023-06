Food truck Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Food truck Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 26 mai 2023, Ramonville-Saint-Agne. Food truck Vendredi 26 mai, 18h30 Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Vendredi 26 mai 2023 à partir de 18h30, place de la mairie. Au programme : « Goly » et ses gaufres de lièges sucrées et salées.

« Chez mon copain » avec ses panzerottis salés (à la toulousaine, à la ratatouille maison, au poulet, etc.), ses desserts sucrés (panzerottis au nutella, pastis landais, crêpes, etc.) et ses plateaux à partager !

Animation Linux avec démonstration d’applications et témoignages. Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T18:30:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00

2023-05-26T18:30:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00 food foodtruck Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Adresse Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne

Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Food truck Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 2023-05-26 was last modified: by Food truck Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 26 mai 2023