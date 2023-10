EXPOSITION : « À LA CROISÉE DES MONDES DU CHEVAL : LES HARAS NATIONAUX ET LE CADRE NOIR » Place Charles de Foucauld Saumur, 13 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), qui fédère aujourd’hui le Cadre noir et les Haras nationaux, est accueilli au musée de la Cavalerie pour proposer au public un regard sur l’histoire du cheval en France..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 17:00:00. .

Place Charles de Foucauld

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Institut français du cheval et de l?équitation (IFCE), the umbrella organization for the Cadre noir and the Haras nationaux, is pleased to welcome visitors to the Musée de la Cavalerie for an insight into the history of the horse in France.

El Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), que agrupa al Cadre noir y a los Haras nationaux, recibe a los visitantes en el Musée de la Cavalerie para hacer un recorrido por la historia del caballo en Francia.

Das Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), das heute den Cadre noir und die Haras nationaux vereint, ist im Musée de la Cavalerie zu Gast, um dem Publikum einen Blick auf die Geschichte des Pferdes in Frankreich zu gewähren.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire