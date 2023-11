Marché de Noël – Téléthon Place Charles Bidault Bléré, 2 décembre 2023, Bléré.

Bléré,Indre-et-Loire

Partagez un moment convivial entre amis, voisins, ou en famille en venant vous promener au marché de Noël de Bléré le samedi 02 décembre, Place Charles Bidault à Bléré

Gratuit.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Share a convivial moment with friends, neighbors or family at the Bléré Christmas market on Saturday, December 02, Place Charles Bidault, Bléré

Free

Disfrute de un momento agradable con amigos, vecinos o familiares en el mercado navideño de Bléré, el sábado 2 de diciembre, en la plaza Charles Bidault de Bléré

Gratis

Verbringen Sie einen gemütlichen Moment mit Freunden, Nachbarn oder der Familie und schlendern Sie am Samstag, den 02. Dezember über den Weihnachtsmarkt von Bléré, Place Charles Bidault in Bléré

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER