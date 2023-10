Le cimetière, un musée à ciel ouvert Place chaptal Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Ouvert en 1852, témoin de l'histoire de la construction de la ville et des hommes qui ont forgé sa renommée, le cimetière de Roubaix présente un alignement unique de 316 chapelles funéraires qui rappellent le glorieux passé industriel de la ville. Un guide conférencier vous révèle les secrets de ce lieu, des grands hommes qu'il abrite et décrypte la symbolique d'un patrimoine funéraire rare.

