Journées Européennes du Patrimoine: visite libre de la Préfecture, et exposition « les archives préfectorales du XIXe siècle à nos jours » Place Chapou Cahors, 16 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Visite libre de la Préfecture, et découverte de l’exposition « les archives préfectorales du XIXe siècle à nos jours »..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Place Chapou Préfecture du Lot

Cahors 46000 Lot Occitanie



Take a free tour of the Prefecture, and discover the « Prefectural archives from the 19th century to the present day » exhibition.

Haga una visita gratuita de la Prefectura y descubra la exposición « los archivos de la Prefectura desde el siglo XIX hasta nuestros días ».

Freie Besichtigung der Präfektur und Entdeckung der Ausstellung « les archives préfectorales du XIXe siècle à nos jours » (Die Archive der Präfekturen vom 19. Jahrhundert bis heute).

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Cahors – Vallée du Lot