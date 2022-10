Sortie botanique sur Valdrôme et la montagne de Tarsimoure Place Chantemerle Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Sortie botanique sur Valdrôme et la montagne de Tarsimoure Place Chantemerle, 10 juin 2023, Nyons. Sortie botanique sur Valdrôme et la montagne de Tarsimoure Samedi 10 juin 2023, 08h30 Place Chantemerle

Libre pour les adhérents UNTL

Responsable : Jean-Louis Rochas et Michel Beunardeau Place Chantemerle Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Rendez-vous à 8 h 30 place Chantemerle à Nyons.

Covoiturage 2 x 66 km

Circuits adaptables entre 4 km 120 m de dénivelé et 10 km 300 m de dénivelé

Pique-nique.

