Fête des plantes et visite du naturoptère à Sérignan Place Chantemerle Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Fête des plantes et visite du naturoptère à Sérignan Place Chantemerle, 1 avril 2023, Nyons. Fête des plantes et visite du naturoptère à Sérignan Samedi 1 avril 2023, 09h00 Place Chantemerle

Libre pour les adhérents UNTL

Responsables : Place Chantemerle Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Rendez-vous à 9 h place Chantemerle à Nyons.

Sortie en co-voiturage (2 x 34 km).

Repas sur le site de la fête des plantes

La date effective sera définie au dernier moment en fonction du constat sur place par les spécialistes 1 ou 2 avril 2023

