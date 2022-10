Sortie jonquilles en forêt de Marsanne Place Chantemerle Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Sortie jonquilles en forêt de Marsanne Place Chantemerle, 18 mars 2023, Nyons. Sortie jonquilles en forêt de Marsanne Samedi 18 mars 2023, 08h00 Place Chantemerle

Libre pour les adhérents UNTL

Responsables : Danièle et Jean Magnand Place Chantemerle Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Rendez-vous à 8 h place Chantemerle à Nyons.

Rendez-vous local à 9 h mairie de Marsanne

Sortie en co-voiturage (2 x 50 km).

Emporter son pique nique.

La date effective sera définie au dernier moment en fonction du constat sur place par les spécialistes.

