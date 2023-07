Animations & cinéma en plein air île Saint-Germain : projection du film Le parc des Merveilles Place Chabane Issy-les-Moulineaux, 9 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Animations & cinéma en plein air île Saint-Germain : projection du film Le parc des Merveilles Samedi 9 septembre, 18h00 Place Chabane

Dès 18 heures 30, partagez en famille, entre amis ou voisins, des moments conviviaux autour des animations organisées par le service de la Démocratie participative et des Quartiers en partenariat avec le CLAVIM (structures gonflables, jeux, etc.).

 A partir de 19h30, un apéritif sera offert aux habitants, et pour rester dans cette ambiance festive, vous aurez la possibilité de pique-niquer ou de vous restaurer sur place.

 Une fois la nuit tombée, vers 22h30, installés dans des transats, place à la magie du 7ème art à ciel ouvert projection du film Le Parc des Merveilles (Animation – Comédie – Famille – 2019- 1h25 min – Dylan Brown et David Feiss)

Place Chabane Place chabane 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00

2023-09-09T18:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00