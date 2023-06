Animations & cinéma en plein air île Saint-Germain : projection du film Le parc des Merveilles Place Chabane Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Dès 18h Animations pour les enfants (jeux, maquillage, etc.), apéritif et structure gonflable. A partir de 19h30 Apéritif en musique avec le Réacteur. Partagez ensuite vos spécialités lors d'un pique-nique « Auberge espagnole » ! Vers 22h30 Projection gratuite du film Le parc des Merveilles Synopsis : Le parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux né de l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June.

Un jour, le Parc prend vie… Place Chabane Place chabane 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux

Samedi 1 juillet, 18h00
2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

