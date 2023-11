Réveillon du nouvel an Place Cézaire Arthez-de-Béarn, 31 décembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Soirée animée par Dam’so and Co..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 02:00:00.

Place Cézaire Salle socio-culturelle

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Evening entertainment by Dam’so and Co.

Animación nocturna a cargo de Dam’so and Co.

Von Dam’so and Co. moderierter Abend

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn