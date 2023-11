Marché de Noël Place Césaire Arthez-de-Béarn, 10 décembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Journée de fêtes avec de nombreuses animations et plus de trente exposants.

10h/11h et 15h/17h : Présence du Père Noël.

16h : Lecture de contes animés.

Buvette et restauration sur place..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Place Césaire

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Day of festivities with lots of entertainment and over thirty exhibitors.

10am/11am and 3pm/5pm: Santa Claus.

4pm: Storytelling.

Refreshments and snacks on site.

Una jornada festiva con numerosas animaciones y más de treinta expositores.

10.00 h/11.00 h y 15.00 h/5.00 h: Papá Noel.

16.00 h: Cuentacuentos.

Refrescos y comida in situ.

Festtag mit zahlreichen Animationen und über dreißig Ausstellern.

10.00/11.00 Uhr und 15.00/17.00 Uhr: Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

16 Uhr: Lesung von animierten Märchen.

Getränke und Speisen vor Ort.

