Marché traditionnel Place centrale Tardets-Sorholus Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus Marché traditionnel Place centrale Tardets-Sorholus, 8 janvier 2024, Tardets-Sorholus. Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 08:00:00

fin : 2024-01-08 12:30:00 Le marché se déroule sur la place centrale, tous les lundis durant les périodes de vacances scolaires, un lundi sur deux durant les autres périodes.

Vous y trouverez les produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales..

Le marché se déroule sur la place centrale, tous les lundis durant les périodes de vacances scolaires, un lundi sur deux durant les autres périodes.

Vous y trouverez les produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales.

Le marché se déroule sur la place centrale, tous les lundis durant les périodes de vacances scolaires, un lundi sur deux durant les autres périodes.

Vous y trouverez les produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales. .

Place centrale

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Autres Code postal 64470 Lieu Place centrale Adresse Place centrale Ville Tardets-Sorholus Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place centrale Tardets-Sorholus Latitude 43.1163105 Longitude -0.8631851 latitude longitude 43.1163105;-0.8631851

Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tardets-sorholus/